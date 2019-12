Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de cette pépite entre les mains de Vidal ?

Publié le 16 décembre 2019 à 20h00 par La rédaction

Arturo Vidal pourrait quitter le FC Barcelone pour rejoindre l’Inter cet hiver. Et en cas de départ du Chilien, pourrait revenir sur sa décision de prêter Carles Alena.

Le FC Barcelone ne manque pas de milieux de terrain et de ce fait, plusieurs joueurs sont laissés sur le banc. C’est le cas notamment d’Arturo Vidal et de Carles Alena en recherche perpétuelle de temps de jeu. Et afin de retrouver le goût des pelouses, les deux joueurs pourraient quitter le FC Barcelone lors du prochain mercato hivernal. Arturo Vidal serait sur les tablettes de l’Inter, tandis qu’un prêt de Carles Alena au Bétis serait tout proche. Toutefois, l’avenir du Chilien pourrait chambouler les plans de son coéquipier.

L’avenir d’Alena lié à celui de Vidal ?