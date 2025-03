Neymar : «Forcing pour revenir», la réponse ferme du PSG !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Neymar voulait faire son retour au FC Barcelone deux années plus tard. D'après Pierre Ménès, la star brésilienne a fait le forcing pour être rapatrié au Barça. Toutefois, le club de la capitale aurait bloqué son transfert.

Lors de l'été 2017, le PSG a frappé un grand coup sur le mercato. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a arraché Neymar au FC Barcelone. Pour ce faire, le PSG a levé la clause libératoire, fixée à 222M€, de la star brésilienne.

Neymar était déterminé à retrouver le Barça en 2019

Après avoir passé seulement deux saisons à Paris, Neymar voulait déjà quitter le PSG. Comme l'a confirmé Pierre Ménès, l'actuel pensionnaire de Santos souhaitait à tout prix faire son retour au FC Barcelone. Toutefois, l'écurie rouge et bleu aurait refusé de lâcher son ancien numéro 10 lors de l'été 2019.

«Le PSG était ferme»

« Neymar ? Il y a une grande proximité. On s'est revu le match contre Strasbourg (14 septembre 2019), où il faisait le forcing pour revenir à Barcelone, et le PSG était ferme. Il revenait dans ce match-là où il n'avait pas très bien été accueilli par le public du Parc (des Princes), et où il avait marqué le seul but du match d'un retourné acrobatique sensationnel en fin de match. Même si c'était contre Strasbourg, on était un petit peu tombé dans les bras à la fin du match dans les couloirs du Parc », a déclaré Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.