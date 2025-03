Un grand nom de l'équipe de France sur le point de se faire virer ?

Axel Cornic

Véritable soldat de Didier Deschamps depuis la retraite d’Hugo Lloris, Mike Maignan ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Et ce n’est pas seulement le cas en équipe de France, puisque le gardien de but est régulièrement pointé du doigt dans son club de l’AC Milan, où il semblait pourtant intouchable il y a encore quelques mois.

Ce n’est pas vraiment la fête pour les Français de Serie A. A part Marcus Thuram avec l’Inter, le reste des joueurs de l’équipe de France évoluant dans le Championnat italien ne sont pas au mieux et l’exemple parfait se trouve à l’AC Milan. Grands acteurs du Scudetto 2021, Theo Hernandez et Mike Maignan sont en proie au doute depuis le début de la saison et font régulièrement la Une de la presse transalpine, pas vraiment pour les bonnes raisons.

Maignan dans le dur

C’est notamment le cas du gardien de but, qui reste pourtant l’un des plus fidèles soldats de Didier Deschamps. Ce dernier, a d’ailleurs fait appel à lui pour les quarts de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie. Un choix assez logique, mais qui semble avoir un peu plus plongé Maignan dans la crise, avec une défaite à la clé (2-0).

Milan pourrait le lâcher

Les dirigeants rossoneri semblaient regarder de près cette rencontre ! La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que du côté de l’AC Milan on aurait de moins en moins confiance en Mike Maignan, avec d’ailleurs une prolongation totalement bloquée. Si la situation n’évolue pas, le Français pourrait bien être poussé vers la sortie… et ce dès le prochain mercato estival !