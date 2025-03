Changement d’entraîneur au PSG, «c’était évident»

La rédaction

Lorsque QSI rachète le PSG en 2011, Antoine Kombouaré reste en poste, mais son éviction semblait inévitable. Pierre Ménès rappelle que Leonardo voulait un entraîneur de renom. Malgré son titre de champion d’automne, Kombouaré est remplacé fin décembre par Carlo Ancelotti, marquant un tournant dans l’ambition du club parisien.

Le PSG a été racheté par QSI à l'été 2011, un rachat qui a projeté le club de la capitale dans une nouvelle dimension. Si Antoine Kombouaré, entraîneur du PSG au moment du rachat, est resté en poste malgré l'arrivée des Qataris, sa place de champion d'automne ne sera pas suffisante pour le maintenir en place.

«Leonardo voulait un entraîneur de renom»

Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès est revenu sur le départ de Kombouaré qui, pour lui, était «évident» :

«Antoine Kombouaré s’est retrouvé maintenu pour de mauvaises raisons, parce qu’il était évident que Leonardo voulait un entraîneur de renom.»

Le nouveau PSG

Le 30 décembre 2011, le coach star Carlo Ancelotti, passé notamment par Chelsea et l'AC Milan, prend la place d'Antoine Kombouaré. Une nomination qui renforce encore davantage la volonté des nouveaux dirigeants d'implanter le PSG parmi les plus grands clubs européens et de rivaliser avec l’élite du football mondial.