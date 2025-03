Transféré à l’OM, il flambe à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si Ismaël Bennacer est finalement resté à Marseille en raison d’une blessure musculaire, Amine Gouiri a rejoint la sélection algérienne lors de cette trêve internationale. Ce vendredi, les Fennecs étaient opposés au Botswana, contre qui ils se sont imposés (1-3) et l’attaquant de l’OM s’est illustré par un but et une passe décisive.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs disputés avec l’OM depuis son arrivée en provenance de Rennes cet hiver, Amine Gouiri a poursuivi sur sa lancée ce vendredi avec l’Algérie. Les Fennecs se déplaçaient sur la pelouse du Botswana, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Gouiri buteur et passeur avec l’Algérie

Titulaire, Amine Gouiri a honoré sa 13e sélection sous les couleurs de l’Algérie, qu’il a fêté par un sixième but. L’attaquant de l’OM a ouvert le score peu avant la mi-temps (44e), et a ensuite été passeur décisif pour Mohamed Amoura au retour des vestiaires (52e).

L’Algérie rendre la tête de son groupe

Tebogo Kopelang a réduit l’écart au score quelques minutes plus tard (70e), avant que l’attaquant de Wolfsburg ne s'offre un doublé (74e), scellant la victoire de l’Algérie (1-3). Un succès qui permet aux Algériens de reprendre la tête du groupe G avec 12 points, à égalité avec le Mozambique, qu’ils recevront mardi soir.