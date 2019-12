Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Pierre Ménès sur l’avenir de Camavinga…

Publié le 17 décembre 2019 à 20h15 par T.M.

Depuis le début de la saison, Eduardo Camavinga impressionne tout le monde par son talent. Et pour Pierre Ménès, la pépite de 17 ans de Rennes est appelée à rejoindre un grand club européen, et pourquoi pas le PSG…

Ce mardi, L’Equipe lâche une bombe sur l’avenir d’Eduardo Camavinga. Révélation du début de saison en Ligue 1, le joueur de 17 ans, qui évolue à Rennes, serait l’une des grandes priorités du Real Madrid. Le milieu de terrain pourrait même se retrouver dans une opération dépassant les 100M€. Camavinga risque donc d’affoler la rubrique mercato, d’autant plus que la concurrence serait rude. En effet, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et le PSG seraient également intéressés par le protégé de Julien Stéphan.

« Il peut aller jouer dans un très gros club et rester en France »