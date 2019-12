Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offre colossale en préparation pour... Camavinga ?

Publié le 17 décembre 2019 à 8h30 par La rédaction

Le Real Madrid serait fortement intéressé par Eduardo Camavinga. Le club merengue aurait établi des contacts avec l’entourage du joueur et serait prêt à formuler une offre mirobolante.

Eduardo Camavinga est la révélation de l’année du côté de la Ligue 1. Agé seulement de 17 ans, le milieu de terrain du Stade rennais réalise des performances solides et est devenu cette saison un joueur cadre de Julien Stéphan. Et ses performances ne laisseraient pas insensibles plusieurs grosses écuries européennes. Alors que la presse étrangère évoquait un intérêt du FC Barcelone, de Manchester United ou encore de la Juventus, le Real Madrid se serait également positionné sur ce dossier et pourrait mettre les grands moyens pour tenter de s’attacher les services d’Eduardo Camavinga.

Le Real Madrid à fond sur Camavinga