Pierre Ménès : «Tu es c**», le clash surréaliste avec un champion de tennis

Grand fan de tennis, Pierre Ménès ne partira pas en vacances avec Corentin Moutet. Eliminé par Alejandro Tabilo au tournoi de Miami après avoir perdu ses nerfs sur le court, le joueur tricolore a eu un échange tendu avec l'ancien chroniqueur du Canal Football Club, condamné en 2023 pour agression sexuelle,

76ème au classement ATP, Corentin Moutet est un habitué des crises de colère sur le court. Au deuxième tour du tournoi de Miami, le joueur français a encore dégoupillé, notamment après qu’un supporter l’ait insulté durant un changement de côté. Après avoir expliqué les raisons de sa colère dans un long message publié sur les réseaux sociaux, Moutet a été interpellé par Pierre Ménès, grand fan de tennis : « Soyons clairs : il ne serait pas français il se ferait massacrer pour son attitude. Et c’est pas la première fois ». Mais visiblement, Moutet ne voue pas une énorme admiration à l’ancien journaliste : « Un homme condamné à deux mois avec sursis pour agression sexuelle qui nous parle d’attitude Un peu maladroit non ?».

Pierre Ménès s'emporte contre un joueur français

Clashé, Pierre Ménès a pointé du doigt le caractère du Français. « T’es donc aussi con hors du court que sur. Puisque tu es si bien renseigné donné moi le vrai motif de cette condamnation ridicule et reviens faire le mariole. Non en fait concentre toi plus sur ton comportement sur le court ça t’empêchera de te ridiculiser malgré ton immense talent ». a-t-il lâché, avant de revenir sur les accusations proférées par Moutet.

Pierre Ménès revient sur sa condamnation

« J’ai été condamné à 2 mois avec sursis pour avoir enlacé les mains d’une vendeuse sur la foi d’une vidéo détruite par le parquet et non présentée au procès . Innocenté pour tout le reste qui était bien plus grave . Je vais pas faire ton boulot. Si tu veux avoir le compte-rendu du procès tu fais tes recherches et tu te démerdes » a-t-il lâché.