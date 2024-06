Roland-Garros : Sinner-Moutet, l'exploit de l'année ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'heure est venue pour le dernier Français chez les hommes encore en course de fouler le court Philippe-Chatrier. Corentin Moutet va disputer son premier huitième de finale à Roland-Garros face à Jannik Sinner ce dimanche. Le Français devra donc s'attendre à un grand défi face au meilleur joueur du monde depuis le début de la saison. Une victoire serait un formidable exploit et viendra signer définitivement sa qualification pour les Jeux olympiques.

Numéro 79 au classement ATP au démarrage de cette édition de Roland-Garros, Corentin Moutet est sur le point de signer une entrée dans le top 50. A 25 ans, il a connu des hauts et des bas depuis le début de sa carrière sur le circuit et il revient de loin. Blessé depuis 2023, il a dû se faire opérer du poignet et a dû trouver une solution en attendant de pouvoir frapper des revers à nouveau : tout prendre en slice.

Moutet, patron du public

Corentin Moutet a donné le ton cette semaine en appelant le public sur les réseaux sociaux avant son premier tour très attendu face au Chilien Nicolas Jarry. Ce dernier, récent finaliste du Masters 1000 de Rome, a connu la foudre pour son entrée dans le tournoi. Tombé dans le piège de ce public en fusion, il a été éliminé en quatre sets après une prestation magistrale de la part de Moutet, véritablement le joueur français de cette quinzaine. Dimanche, il tentera de remettre ça encore une fois car après tout, tout est possible.

Un exploit possible contre Sinner ?

De l'autre côté du filet, Corentin Moutet aura cette fois-ci une opposition bien plus forte. Le Français va défier Jannik Sinner dans cette fameuse soirée du Philippe-Chatrier dans une ambiance qui promet déjà d'être exceptionnelle. Mais il faudra bien plus qu'une grosse ambiance pour déloger l'Italien, en quête de la place de numéro 1 mondial. Il n'a pas encore décroché de victoire sur le top 10 dans sa carrière : la mission s'annonce périlleuse.

Sinner en difficulté ?

Numéro 2 mondial, Jannik Sinner a affronté la première semaine de Roland-Garros sans accroc. L'Italien a décroché trois victoires en trois sets sans vraiment s'employer mais il y a quelques doutes qui persistent quant à son état physique, sa hanche notamment. A quel point Sinner va souffrir sur les amorties du Français dans le froid de la night session ? Est-il préparé à supporter les cris des fans dans les tribunes ? C'est en tout cas une affiche qui promet beaucoup entre ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde du tennis et le dernier Français en lice.