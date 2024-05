Roland-Garros : Face à la polémique, Roland-Garros réagit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lors de son match du premier tour face au Français Giovanni Mpetshi Perricard mardi soir, David Goffin a fait l’expérience d’un public français en fusion prêt à tout pour soutenir leur joueur. Le Belge, ancien membre du top 10 mondial, a tenu à faire passer un message sur le court d’abord en chambrant le public, récoltant des sifflets, ainsi qu’en conférence de presse. Il aurait été victime d’un crachat de chewing-gum pendant la partie et a sévèrement critiqué le public français. Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, n’a pas tardé à réagir.

Ces derniers jours, un débat a lieu concernant le public de Roland-Garros car il faut bien avouer qu’il donne de la voix. Certains joueurs s’aventurent à dire qu’il s’agit du pire du circuit en raison de ce qu’ils vivent sur le court, à commencer donc par David Goffin. Le Belge n’a pas été tendre et les responsables sont tout trouvés pour Amélie Mauresmo. La directrice du tournoi a tenu à faire un passage important devant la presse jeudi avec quelques nouveautés…

Des excès en France seulement ?

Joueur professionnel depuis 2008, David Goffin a eu le temps de jouer partout dans tous les tournois du monde et assez souvent sur les plus grands courts du monde. Le Belge, qui pointe désormais autour de la 100ème place mondiale, a vécu une terrible expérience à Roland-Garros cette année. « Certains sont plus là pour foutre le bordel que pour mettre l'ambiance. Aujourd'hui, quelqu'un m'a craché son chewing-gum. Beaucoup de gens se plaignent. C'est l'écho qu'il y a dans le vestiaire et dans les instances ATP » déclarait-il après sa conférence de presse, ajoutant que ces excès ne se voyaient qu’en France uniquement.

Polémique à Roland-Garros, un ancien du PSG s'en mêle https://t.co/NP5ih6glcr pic.twitter.com/oQkWwvNIse — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

Roland-Garros répond à la polémique !

Lors de son point avec la presse jeudi, Amélie Mauresmo a annoncé de nouvelles directives concernant le public dans cette édition de Roland-Garros. Depuis deux ans, il est possible pour les spectateurs d’acheter de la bière dans les allées de Roland-Garros et d’aller s’installer pour regarder les matches. Désormais, les spectateurs devront finir leur verre avant de rentrer dans les tribunes. « Des consignes ont été clairement définies pour que les choses changent. On va donc sévir. On a aussi décidé que la consommation d’alcool dans les gradins sera maintenant interdite. Je veux rester enthousiaste, je suis une optimiste de nature. C’est très bien que l’on puisse encourager mais il faut que cela reste acceptable. Avec le match de David Goffin, on a franchi les limites, c’est évident » a déploré l'ancienne numéro 1 mondiale.

« On n’hésitera pas à sortir une personne du court »