OM : De Zerbi déçoit un champion du monde

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a exprimé ses doutes concernant Roberto De Zerbi. Le champion du monde 1998 avec l’équipe de France est pour le moment déçu des premiers pas du technicien italien à Marseille, ainsi que par certains de ses choix, et attend beaucoup plus de sa part.

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs et notamment de Manchester United, Roberto De Zerbi a finalement décidé de rejoindre l’OM l’été dernier. Après des débuts prometteurs, le technicien italien semble avoir du mal à apposer sa patte à Marseille et Christophe Dugarry ne comprend pas certains de ses choix.

« Je suis surpris et pas forcément dans le bon sens concernant l'entraîneur »

« Je suis surpris et pas forcément dans le bon sens concernant l'entraîneur. Il a des qualités, je n'ai pas de souci là-dessus. Je suis surpris par ses compositions d'équipe, par ce qu'il propose dans l'animation, surpris par son incapacité à mobiliser les joueurs. Surpris par les défaites de Marseille », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC.

« J'attends beaucoup plus de lui »

Le champion du monde 1998 avec l’équipe de France attend beaucoup plus de Roberto De Zerbi : « Pour l'instant, je reste sur ma faim, j'attends beaucoup plus de lui. Je trouve que dans ses déclarations, il souffle un peu le chaud et un peu le froid. Je ne vois pas trop où il veut en venir. »