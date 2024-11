Tennis : Il dénonce une «erreur totale» avec Nadal

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Rafael Nadal. La légende espagnole a raccroché la raquette ce mardi après l’élimination de l’Espagne contre les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe Davis. Le joueur de 38 ans n’a rien pu faire contre Botic Van de Zandschulp (6-4, 6-4). Benoît Maylin a alors dénoncé une grossière erreur de David Ferrer pour ce match simple.

C’est terminé pour Rafael Nadal. La légende espagnole a disputé le dernier match de sa carrière contre Botic Van de Zandschulp ce mardi lors du quart de finale de la Coupe Davis entre l’Espagne et les Pays-Bas. L’homme aux 22 titres en Grand Chelem a raccroché la raquette sur une défaite (6-4, 6-4) et sur une élimination des hommes de David Ferrer. Benoît Maylin n’a donc pas manqué de dénoncer une grossière erreur du capitaine de l’Espagne avec Rafael Nadal.

«Il fallait éviter le double»

« C’est une erreur totale qu’ils ont fait, que ce soit David Ferrer, les instances, la fédération espagnole ou les présidents de la région de Malaga, tu n’as pas besoin de faire ça. Le but du jeu, c’est de se retrouver en demi‐finales avec Bautista et Alcaraz qui vont réussir à battre les Pays-Bas parce qu’il fallait éviter le double. Mais tu ne mets pas Nadal, jamais tu ne mets Nadal, tu sais bien que le mec n’est pas au niveau » a d’abord pesté le journaliste dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«On voit bien qu’il n’est pas au niveau en simple»

« S’ils avaient joué normalement le coup, on se retrouvait le samedi en demi‐finales, peut‐être que Rafa aurait eu le temps de se mettre dans la compétition et ensuite le faire jouer en double. On voit bien qu’il n’est pas au niveau en simple. Je ne crois pas une seule seconde qu’il battait Bautista Agut lors des sets d’entraînement » a ensuite ajouté Benoît Maylin. Rafael Nadal rêvait sans doute d’une fin de carrière plus belle. Le 14 fois vainqueur de Roland-Garros restera toutefois bien ancré dans la légende du tennis mondial, malgré cette élimination qui va lui laisser un goût amer dans la bouche.