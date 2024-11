Tennis : «Vous voyez qu’il vieillit», il envoie Nadal à la retraite et se lâche !

Thomas Bourseau

La légende Rafael Nadal a effectué un dernier tour de piste ce mardi 19 novembre à Malaga. Dans le cadre de la Coupe Davis 2024, sa dernière compétition comme il l’avait affirmé ces derniers temps, Nadal a mis un terme à sa carrière avec la tunique rouge de l’Espagne par une défaite contre Botic van de Zandshulp, un adversaire qu’il avait pourtant maîtrisé par deux fois par le passé. Le Néerlandais a vidé son sac après avoir envoyé Nadal à la retraite.

Rafael Nadal l’avait annoncé il y a quelques semaines : la Coupe Davis sera sa dernière compétition avant de totalement raccrocher après 92 titres remportés, 22 Grands Chelems en 23 années de carrière. Une domination totale à Roland-Garros. Porte d’Auteuil est devenue sa terre battue d’adoption où il n’a perdu qu’à quatre reprises pour 112 victoires afin d’au final soulever 14 fois le trophée le plus convoité du tennis français.

Tennis : C’est terminé pour Nadal, le message hallucinant de Federer https://t.co/KGzw3KF3uc pic.twitter.com/688d4nKWYG — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

«Je n'ai pas vraiment pensé au fait d'être le dernier homme à battre Rafa, mais peut-être que je le ferai dans quelques jours»

Pour la Coupe Davis 2024 qui a sonné le glas de la carrière de « Rafa », l’Espagnol a fait ses adieux sur ses terres à Malaga dans un match de simple face à Botic van de Zandshulp. Une opposition qui n’avait été qu’une formalité par deux fois par le passé puisque le Majorquin l’avait battu à Roland-Garros et à Wimbledon coup sur coup au printemps 2022. Mais mardi en fin d’après-midi, les 38 printemps de Rafael Nadal et son corps miné par les blessures au fil des années se sont faits ressentir au vu de sa défaite en 2 sets (6/4, 6/4).

« Qu'est-ce que ça fait d'être le dernier joueur à avoir battu Nadal ? Je n'y ai pas vraiment encore pensé, en fait. Je l'avais joué deux fois à Roland-Garros et à Wimbledon. Mais je pense qu'il était un joueur différent à Malaga, peut-être physiquement. Il était, je ne dirais pas en difficulté, mais bien sûr vous voyez qu'il vieillit et que les blessures font des ravages... Je n'ai pas vraiment pensé au fait d'être le dernier homme à battre Rafa, mais peut-être que je le ferai dans quelques jours (sourires). ».

«L'atmosphère était géniale, incroyable»

Le tennisman néerlandais de 29 ans s’est par la suite confié sur le processus du match ces derniers jours et de la préparation à ce qui pouvait être la dernière de Rafael Nadal sur un court de tennis dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Nadal avait annoncé il y a quelques semaines qu'il allait jouer ici sa dernière compétition. On se dit qu'on pourrait peut-être jouer contre lui, peut-être pas. Quand on est arrivé, les deux premiers jours, je n'y ai pas vraiment pensé puis j'ai décidé de voir qui je pouvais rencontrer, parce que je n'étais pas sûr. Ces deux derniers jours, Rafa s'est beaucoup entraîné, alors j'ai eu l'impression qu'il allait jouer ici en simple. Et oui, c'est très difficile de se préparer à cela. C'est un match très émotionnel. L'atmosphère était géniale, incroyable. Mais c'est aussi un match compliqué, tout le monde encourageait Rafa. Mais je pense que je l'ai bien géré à la fin ».

Finalement, Carlos Alcaraz n’a pas pu empêcher la retraite de Rafael Nadal puisque le numéro 3 mondial au classement ATP s’est incliné en double aux côtés de Marcel Granollers face à Van de Zandschulp et Koolhof en deux sets (7/6, 7/6).