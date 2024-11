Tennis : «Phénoménal», Djokovic la fait halluciner !

Pierrick Levallet

Novak Djokovic aura vécu une saison 2024 plutôt mitigée. Ennuyé par les blessures, le Serbe n’a remporté aucun tournoi majeur cette année hormis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le joueur de 38 ans est enfin parvenu à rafler cette médaille d’or qu’il chassait depuis plusieurs années maintenant. Novak Djokovic a également fait preuve d’une grande abnégation pour donner tort à ceux qui doutaient de lui. Et cela a totalement bluffé Justine Henin.

«Il est passé par beaucoup de phases cette saison»

« Bien sûr que sa saison est réussie. Il est allé chercher le titre qu’il voulait, c’était son objectif ultime. Il est passé par beaucoup de phases cette saison, dont certainement une phase de démotivation et puis des choses à gérer aussi sur le plan physique, mais il y avait un seul endroit où il voulait briller » a d’abord expliqué la consultante pour Eurosport dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Je n’en reviens toujours pas»

« Et la manière avec laquelle il l’a fait, je n’en reviens toujours pas. Cette capacité, alors qu’il n’a pas connu une grande saison, alors que tout le monde était en train de douter de lui, à élever son niveau de jeu comme il l’a fait et arriver à être présent à nouveau dans un grand rendez‐vous, c’est juste phénoménal » a ensuite ajouté Justine Henin. Si sa saison 2024 n’a pas été la plus aboutie de sa carrière, Novak Djokovic en a malgré tout impressionné plus d’un. À voir maintenant s'il fera mieux en 2025.