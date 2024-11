Tennis : Le «miracle» de Djokovic, il va tout rafler ?

Jean de Teyssière

Forfait pour les Masters 1000 de Paris-Bercy et de Turin, Novak Djokovic ne rejouera plus de l’année. La légende serbe du tennis prépare déjà l’année 2025 pour tenter de remporter ce fameux 25ème tournoi du Grand Chelem dans sa carrière. Jim Courier, double vainqueur de Roland-Garros et de l’Open d’Australie estime que Djokovic peut encore gagner de grands tournois.

En 2024, Novak Djokovic a vécu une année presque blanche. Aucune victoire en Grand Chelem et en Masters 1000 pour la première fois depuis 2017. Mais il a remporté le titre qui lui manquait : la médaille d’or aux Jeux olympiques. Le Serbe repartira certainement pour 2025 avec une ambition victorieuse pour remporter enfin ce 25ème titre et être seul au sommet du panthéon.

«Rien n’indique qu’il est incapable de remporter plusieurs tournois majeurs»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, l’ancien joueur de tennis américain, Jim Courier, évoque l’état de forme de Novak Djokovic : « Il n’y a rien dans son jeu ou dans ses mouvements qui indique qu’il est incapable de remporter plusieurs tournois majeurs à l’avenir. Tout est question de ce qu’il y a entre les oreilles et dans le cœur, a‑t‐il la passion et la fureur qui l’animent ? On verra bien. Il s’est blessé à Roland‐Garros, c’était un miracle pour lui d’arriver sur la ligne de départ à Wimbledon. Et il n’était clairement pas au niveau dont il avait besoin pour rivaliser avec Carlos dans cette finale. »

«Il est encore au niveau»

« Mais voilà, un mois plus tard, il remportait la médaille d’or. Après ce flot d’émotions, il ne semblait plus aussi impliqué même lorsqu’il est venu à l’US Open, et franchement, j’ai été surpris qu’il ait joué à Shanghai. Je pensais qu’il pourrait tout simplement mettre un terme à la saison et relancer l’équipe, estime Courier. Mais il est allé à Shanghai et a atteint la finale, un autre bel effort qui confirme qu’il est encore au niveau .»