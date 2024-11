Tennis : Avant la retraite, Nadal balance sur son dernier coup d'éclat !

Alexis Brunet

Dans quelques jours, Rafael Nadal ne sera officiellement plus un joueur de tennis en activité. Le Majorquin a décidé de mettre un terme à sa carrière après la Coupe Davis, qui aura lieu à Malaga, du 19 au 24 novembre. L’ancien numéro un mondial a d’ailleurs révélé pourquoi il avait choisi de dire stop à cette occasion et non à Roland-Garros, par exemple.

Très prochainement, Novak Djokovic sera le dernier rescapé du fameux Big 3. En effet, après Roger Federer il y a quelques années, c’est maintenant Rafael Nadal qui s’apprête à mettre un terme à sa carrière. L’Espagnol a décidé de tirer sa révérence à l’occasion de la phase finale de Coupe Davis, qui se déroulera à Malaga, du 19 au 24 novembre prochain.

Nadal explique pourquoi il a décidé de s’arrêter après la Coupe Davis

Avant de disputer les derniers matches de tennis de sa carrière, Rafael Nadal a tenu à expliquer pourquoi il avait décidé de s’arrêter à ce moment précis. Pour l’Espagnol, la Coupe Davis représente quelque chose de symbolique. Ses propos sont rapportés par We Love Tennis. « Je crois que c’est l’une de mes premières grandes joies. Et c’est peut‐être ma première grande joie en tant que joueur de tennis professionnel. Je crois que c’était la Coupe Davis en 2004, et c’est comme ça que c’est arrivé. L’occasion m’a été donnée et, pour être franc avec David (Ferrer, le capitaine), il m’a dit qu’il comptait sur moi. Je lui ai dit que je me préparerais du mieux possible et que nous verrions ensuite. Non, je pense que je peux plus ou moins bien me préparer, c’est pourquoi je suis ici. Et puis il faut voir au jour le jour. Je n’ai pas joué en compétition depuis longtemps et la réalité est que j’ai hâte d’y être, de toutes les façons possibles. »

Nadal n’a pas choisi Roland-Garros comme dernier tournoi

Si Rafael Nadal a choisi la Coupe Davis pour dire stop, de nombreux observateurs pensaient un temps que le Majorquin allait plutôt s’arrêter après le dernier Roland-Garros. Finalement, le Taureau de Manacor avait décidé de pousser un peu plus. L’histoire retiendra donc que c’est Alexander Zverez qui a battu l’Espagnol pour sa dernière représentation sur la terre battue parisienne.