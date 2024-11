Mercato : Luis Enrique n'en veut plus, jackpot pour le PSG ?

Alexis Brunet

Au PSG, l’avenir de Milan Skriniar semble clairement bouché. Le Slovaque est loin d’être un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique et il pourrait donc quitter Paris cet été. La Juventus de Turin s’intéresse notamment au Slovaque et le deal pourrait bien aboutir. En effet, les deux clubs entretiennent de bonnes relations, ce qui aide forcément à conclure ce genre d’opération.

Tout comme João Neves, Willian Pacho est l’une des belles réussites du mercato estival parisien. Le défenseur central arrivé de Francfort pour 40M€ s’est imposé comme un titulaire indiscutable au PSG et il impressionne à chaque performance. Une montée en puissance qui ne fait pas du tout les affaires de Milan Skriniar, qui traîne son spleen à Paris et qui ne semble pas être hautement considéré par Luis Enrique.

Milan Skriniar ne joue presque pas avec le PSG

Depuis le début de saison, Milan Skriniar n’a disputé que quatre matches sous les couleurs du PSG, pour un total de 291 minutes. Des statistiques loin d’être comparables à celles qu’il avait lors de son passage à l’Inter Milan et qui avaient fait de lui l’un des meilleurs défenseurs d’Italie.

La Juventus de Turin peut croire à l’arrivée de Skriniar

Avec un avenir bouché au PSG, Milan Skriniar pourrait donc se servir du mercato hivernal pour rebondir. On parle notamment d’un retour en Italie pour le défenseur central, qui serait dans les petits papiers de la Juventus de Turin. La Gazzetta dello Sport apporte d’ailleurs des précisions sur ce dossier ce vendredi en affirmant que les deux clubs pourraient se mettre d’accord au sujet du Slovaque, du fait de leurs bonnes relations. En effet, le retour des Bianconeri au sein de l’Association européenne des clubs (ECA) après la fin du projet de la Super Ligue a permis de réchauffer les relations entre Turinois et Parisiens. On parle notamment d’un prêt sans option d’achat pour Skriniar, qui pourrait donc retrouver de sa superbe en Serie A, un championnat qui lui a bien réussi par le passé.