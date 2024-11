Mercato : La presse italienne confirme une grosse menace pour le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG semble toujours autant intéressé par le profil de Khvicha Kvaratskhelia et envisagerait toujours de recruter l'attaquant gauche de Naples. De son côté, l'international géorgien négocie également une prolongation de contrat avec ses dirigeants, mais il ne s'agit pas de la seule menace pour le PSG puisque le FC Barcelone est également en embuscade dans ce feuilleton.

Récemment interrogé en conférence de presse, Antonio Conte annonçait des négociations entre la direction de Naples et l'entourage de Khvicha Kvaratskhelia (23 ans), cible prioritaire du PSG depuis l'été dernier : « Il y a une négociation en cours entre le club et l’entourage du joueur, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Ce que je demande à Khvicha, c’est de continuer à faire ce qu’il fait, de se concentrer sur la saison. C’est un professionnel exemplaire et nous vivons une saison très importante. J’espère que tout se résoudra au mieux pour le club, le joueur et son agent, mais je sais aussi que dans le football tout peut arriver », a confié le coach italien.

Ça s'agite pour Kvaratskhelia

Il Mattino annonce dans ses colonnes du jour que Naples aurait récemment formulé une nouvelle offre de prolongation de contrat à son attaquant géorgien, comprenant un salaire de 5M€ par an hors bonus. De son côté, Kvaratskhelia en réclamerait au minimum 8M€, ainsi qu'une nouvelle clause libératoire fixée à 80M€. Le PSG aura donc fort à faire s'il souhaite pouvoir l'attirer dans ses rangs, d'autant qu'il est menacé par un autre cador européen dans ce feuilleton.

Barcelone est bien là !

Le FC Barcelone est annoncé depuis quelques jours comme étant un sérieux concurrent pour la direction du PSG dans la course à la signature de Khvicha Kvaratskhelia, et Il Mattino confirme cette tendance. Selon le média italien, le club catalan est bel et bien à l'affût et rêve de recruter l'attaquant géorgien. Le PSG est donc prévenu...