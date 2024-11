Deschamps a trouvé le nouveau Griezmann ?

Thomas Bourseau

Après dix années de bons et loyaux services auprès de Didier Deschamps, Antoine Griezmann a fait ses adieux à l'équipe de France. L'attaquant, ailier et milieu offensif au pied gauche sans pareil a laissé un vide chez les Bleus. Mais le sélectionneur pourrait le combler grâce à Michael Olise d'après Matteo Guendouzi.

Le lundi 30 septembre dernier, Antoine Griezmann surprenait son monde en annonçant sa retraite internationale, seulement quelques semaines après celle de son ami Olivier Giroud. Et ce, quand bien même il révélait être animé par la volonté de vivre la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Antoine Griezmann n'accompagnera pas Didier Deschamps pour leur quatrième Coupe du monde ensemble puisqu'il a décidé de se retirer. Le sélectionneur des Bleus a toujours compté sur le meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico de Madrid et sa patte gauche. Il se pourrait cependant que son successeur évolue déjà en équipe de France si l'on en croit le discours de Matteo Guendouzi.

« Je pense que ça n'a pas était le meilleur Olise, mais ce qui est sûr c'est qu'on sait tous qu'il fait partie des meilleurs joueurs à son poste, avec sa patte gauche exceptionnelle ».

En conférence de presse et dans des propos rapportés par RMC Sport, le milieu de terrain de la Lazio estime que les Bleus planifient déjà l'avenir avec le milieu offensif du Bayern Munich : Michael Olise. « Nous on est là avec lui, peut-être que dimanche, il marquera un but ou délivrera une belle passe décisive. On compte sur lui, pour du présent et du futur ».