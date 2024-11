France-Israël : Les Bleus font leur mea culpa

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain du triste match nul concédé par l’équipe de France face à Israël jeudi soir (0-0), Mattéo Guendouzi et Lucas Digne étaient présents en conférence de presse ce vendredi. Ils ont tous les deux avoué que les Bleus auraient dû faire beaucoup mieux et espèrent une réaction dès dimanche contre l’Italie.

L’équipe de France nous a offert une nouvelle triste performance jeudi lors de la réception d’Israël (0-0). Un match nul qui n’a pas empêché les Bleus d’obtenir leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, mais qui reste très décevant, ce dont les hommes de Didier Deschamps ont bien conscience.

« On est conscients qu'on aurait pu et dû faire beaucoup mieux »

« Pour être honnête, le match d'hier n'était pas grandiose. On est conscients qu'on aurait pu et dû faire beaucoup mieux, notamment en première mi-temps. On n'a pas fait assez hier, on le sait, c'est pourquoi le match contre l'Italie tombe à pic pour faire beaucoup mieux. On fera beaucoup mieux que le match d'hier », a déclaré Mattéo Guendouzi ce vendredi en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport. « On voulait gagner le match, on aurait dû gagner ce match. On n'a pas réussi à le faire, on était tous un peu déçus. En deuxième période, on a beaucoup poussé, on a eu des occasions franches, on aurait dû mieux jouer. Donc il y avait de la frustration. Il faut oublier ce match et passer à celui contre l'Italie. »

« On n'a pas été bon, il nous a manqué pas mal d'ingrédients »

« Le match d'hier était particulier, on n'a pas été bon, il nous a manqué pas mal d'ingrédients », a ajouté Lucas Digne, qui a succédé à Mattéo Guendouzi face aux journalistes. « À nous de montrer un meilleur match. Jouer un tel match contre l'Italie, c'est juste super, dans un stade mythique, où j'ai déjà joué là-bas, mais pas en sélection. Donc j'espère être là-bas. » Battu par l’Italie à domicile en septembre dernier (1-3), l’équipe de France veut prendre sa revanche dimanche : « C'est sûr qu'il y a un esprit de revanche sportive. Quand on perd contre une équipe, on n'a pas envie de perdre une deuxième fois, c'est obligatoire. Tout le monde aura cet esprit-là. En face, ce sera une très bonne équipe avec une très bonne cohésion, un très bon coach, très grand technicien, mais on devra gommer tous les détails qui n'ont pas été contre Israël. »