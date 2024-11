Pierre Ménès interpelle Mbappé après le fiasco

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le match nul de jeudi face à Israël, l'Equipe de France ne permet pas de dresser un bilan très satisfaisant. Les Bleus ne proposent pas un niveau de jeu flamboyant et les analyses des observateurs sont assez crues. Il y a un réel problème et l'absence de Kylian Mbappé n'est peut-être pas étrangère à cette situation. L'effectif peine à trouver des solutions sans son capitaine d'après Pierre Ménès.

Absent officiellement pour blessure lors du dernier rassemblement, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps cette fois-ci, le sélectionneur décidant de le ménager pour les deux derniers matches. Mais le capitaine des Bleus occupe bien sûr une place importante dans l'effectif même s'il n'a pas été très efficace ces derniers mois. Pour Pierre Ménès, un retour en bonne forme de l'attaquant français pourrait tout changer.

Une absence coûteuse

Du fait de son statut glané au fil des années, Kylian Mbappé occupe une place très importante dans les médias aujourd'hui et en plus d'une adaptation compliquée au Real Madrid, il est souvent la cible de polémiques. Didier Deschamps ne l'a pas appelé en espérant que cette trêve lui fasse du bien mentalement. « C’est bien gentil de parler de Mbappé tout le temps, mais Mbappé n’est pas là et on peut quand même remarquer que ça se voit » avoue Pierre Ménès sur son blog.

« Cette équipe de France m’inquiète »

Didier Deschamps a plusieurs problèmes à régler dans son effectif et depuis des mois, la question de l'efficacité offensive revient souvent dans les débats. « Très franchement, cette équipe de France m’inquiète énormément pour l’avenir, parce qu’il va falloir que Didier Deschamps prenne quelques risques et lancer des joueurs à ce poste de milieu offensif, là où l’équipe de France a un déficit terrible. Il faudrait aussi que Mbappé revienne dans une forme à peu près correcte et surtout dans un état psychologique apte à faire un match de football international » poursuit Pierre Ménès.