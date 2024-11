Mercato - Real Madrid : Une vieille connaissance de Mbappé se fait recaler !

Axel Cornic

Ça pourrait bouger cet hiver au Real Madrid et surtout en défense, où la liste des blessés ne cesse de s’allonger. La situation a d’ailleurs empiré avec la grave blessure au genou d’Eder Militao et au sein de la Casa Blanca on multiplie les pistes, avec notamment le possible retour d’une légende du club qui aimerait relancer sa carrière.

C’est l’hécatombe au Real Madrid ! Alors que Carlo Ancelotti doit régler plusieurs dossiers chauds, dont notamment la méforme de Kylian Mbappé, un véritable casse-tête se présente au poste de défenseur central. Les blessé se multiplient en effet pour les Madrilènes, avec notamment la grave blessure d’un Eder Militao dont la saison est d’ores et déjà terminée.

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus ! https://t.co/DAIfRpRUYy pic.twitter.com/IJ6bbosvw5 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

Quel défenseur pour le Real Madrid ?

Les suggestions ne manquent pas… même les plus surprenantes ! Le site d’intelligence artificielle Olocip a en effet fait une liste des meilleurs remplaçants pour Militao et on trouve notamment un Français, avec Olivier Boscagli, actuellement au PSV Eindhoven. Il est accompagné par Aymeric Laporte, Jonathan Tah ou encore son coéquipier en club Ryan Flamingo.

Sergio Ramos ne dirait pas non, mais...

Et pourquoi pas Sergio Ramos ? L’ancien du PSG est libre depuis la fin de son contrat avec le FC Séville et à 38 ans, il n’aurait aucune intention de raccrocher les crampons. Un retour au Real Madrid a ainsi été évoqué et plairait beaucoup au principal intéressé, mais d’après les informations de Fabrizio Romano ce ne serait pas du tout d’actualité pour le moment.