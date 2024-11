Mercato - Real Madrid : Un très bon ami de Mbappé recruté ?

Arnaud De Kanel

Le Real Madrid traverse une période pour le moins délicate, avec une infirmerie qui ne désemplit pas. En effet, plusieurs éléments clés de l’équipe sont actuellement indisponibles : Eder Militao, Rodrygo Goes et Lucas Vazquez viennent s’ajouter à une liste de blessés déjà longue. Cette cascade d’absences suscite des inquiétudes et alimente le débat parmi les observateurs et anciens du club. Guti, connu pour son franc-parler, a réagi à la blessure de Vazquez avec une proposition audacieuse : faire revenir Sergio Ramos, aujourd’hui lié d’amitié avec Kylian Mbappé après leur passage commun au PSG.

Le Real Madrid n'en finit plus de jongler avec les blessures, et la situation s'aggrave encore pour l’effectif de Carlo Ancelotti. Déjà en octobre, le club madrilène avait été secoué par la perte de son capitaine, Dani Carvajal. Ce dernier, victime d’une triple entorse au genou après un choc durant le succès des Merengues en Liga contre Villarreal (2-0), avait dû quitter le terrain prématurément. Dans l’urgence, Ancelotti a fait appel à Lucas Vazquez pour assurer l'intérim à droite de la défense, bien que le joueur soit initialement formé au poste d'ailier. Or, Lucas Vazquez a également rejoint l'infirmerie après s’être blessé lors de la victoire écrasante des Madrilènes face à Osasuna (4-0) samedi dernier. Mais ce n’est pas tout. Eder Militao, pilier de la défense centrale capable de se décaler sur les côtés, a également quitté le terrain sur blessure au cours de cette rencontre. Un match qui a déjà coûté à Carlo Ancelotti les services de Rodrygo Goes, également touché. Ces absences s’accumulent à un rythme inquiétant, de quoi pousser le club merengue à explorer d'urgence des options de renforts. Un ancien de la maison a soufflé le nom d'un grand ami de Kylian Mbappé.

«Un manque de respect», Mbappé prend un coup de pression ! https://t.co/lRFxxihVFG pic.twitter.com/HLMthgkWG7 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

Guti veut que le Real recrute Ramos

Ancienne star du milieu de terrain du Real Madrid, Guti est désormais consultant pour l’émission El Chiringuito, où ses avis aiguisés et souvent audacieux retiennent l’attention. Cette fois, il propose une idée qui pourrait résonner dans les couloirs du Bernabéu : explorer le marché des joueurs libres, en particulier celui de Sergio Ramos. Ce défenseur emblématique a marqué l’histoire du Real de 2005 à 2021, devenant l’un des piliers du club madrilène. Après son départ, Ramos a tissé une relation solide avec Kylian Mbappé au PSG, où ils ont partagé le vestiaire durant deux saisons. Pour Guti, un retour de l’ancien capitaine merengue mérite d’être considéré.

«Il connaît incroyablement bien la Liga»

« C’est un défenseur central qui peut jouer latéral droit. Qui connaît parfaitement la maison, qui connaît incroyablement bien la Liga et qui sait ce que c’est d’entrer dans ce vestiaire. On parle d’un joueur qui a joué à Séville la saison dernière pratiquement sans blessures. Qui a un an de moins que (Luka) Modric », a déclaré Guti. Reste à voir si les dirigeants du Real retiendront l'idée.