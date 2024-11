Un champion d’Europe au PSG, le feuilleton de l’été livre ses vérités

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un magnifique Euro qu'il a remporté avec l'Espagne, Nico Williams a été annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens dont le PSG et le FC Barcelone. Directeur sportif du Barça, Deco s'est d'ailleurs prononcé sur ce feuilleton de l'été, assurant que l'ailier espagnol avait rapidement fait son choix de rester à l'Athletic Bilbao.

Durant le mercato estival, un joueur s'est particulièrement retrouvé au cœur de nombreuses rumeurs de transfert : Nico Williams. Il faut dire que l'ailier espagnol sortait d'un excellent Euro et disposait d'une clause libératoire à 60M€, un montant abordable pour plusieurs grands clubs européens. Le PSG et le FC Barcelone se sont notamment livrés une bataille. En vain puisque Nico Williams est finalement resté à l'Athletic Bilbao. Et Deco lâche ses vérités dans ce dossier.

Deco sort du silence pour Nico Williams

« Nico est un joueur qui, il est vrai, nous intéressait pendant l'été, que nous avons essayé de recruter, mais après cela, le joueur a pris une décision et la vie continue », assure le directeur sportif du FC Barcelone dans une interview accordée à Mundo Deportivo, avant de poursuivre.

«Le joueur a pris une décision et la vie continue»

« Nous avons fait venir Dani Olmo, qui était la priorité parce que nous n'avions pas ce joueur dans l'effectif. L'idée avec Nico était d'avoir un autre joueur devant pour rivaliser parce que nous voulions une concurrence à un haut niveau, mais dès que le joueur montre qu'il n'est pas intéressé par sa venue, nous n'en parlons plus », ajoute Deco.