Mercato - OM : La décision de Pogba enfin annoncée ?

Patrice Evra avait fait le buzz ces dernières semaines en indiquant qu'il souhaitait placer Paul Pogba à l'OM cet hiver. Le milieu de terrain français, de retour de suspension, s'apprête bel et bien à résilier son contrat avec la Juventus Turin, mais il devrait finalement prendre la direction de la MLS selon les dernières tendances de la presse italienne.

Alors que Paul Pogba s'apprête à revenir de suspension plus rapidement que prévu et retrouver les terrains en mars prochain, l'identité de son futur club suscite de grandes interrogations. Le milieu de terrain de 31 ans s'apprête à résilier son contrat avec la Juventus Turin, et l'OM a été évoqué comme point de chute possible pour Pogba cet hiver.

Mercato : L’OM transfère un fan pour jouer avec Rabiot ? https://t.co/xGww1jW0vD pic.twitter.com/2Ty0vBqpDT — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Evra veut le placer à l'OM

En octobre, dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Patrice Evra indiquait vouloir proposer le profil de Pogba aux dirigeants de l'OM : « Il veut jouer au football, où que ce soit, par exemple pourquoi pas l'OM ? Je vais appeler Mehdi Benatia et lui dire que la porte est ouverte », confiait l'ancien latéral gauche marseillais. Mais Pogba semble avoir d'autres projets...

Direction la MLS pour Pogba ?

La Gazzetta dello Sport annonce dans son édition du jour que les avocats de Paul Pogba négocient actuellement les derniers détails de sa résiliation de contrat avec la Juventus, et l'annonce officielle pourrait même tomber avant la fin de la trêve internationale. Mais pas de signature à l'OM prévue pour autant dans ce dossier, puisque le média italien annonce que Pogba devrait rebondir en MLS.