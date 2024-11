L’Algérie veut toujours arracher un crack à Didier Deschamps

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières années, la France a vu plusieurs joueurs bi-nationaux opter pour d'autres pays et s'épanouir dans une autre sélection. Et la menace plane à nouveau avec Rayan Cherki qui, en plus de l'équipe de France, a la possibilité d'évoluer pour deux autres nations : l'Italie et l'Algérie. Les Fennecs seraient d'ailleurs revenus à la charge.

Plusieurs joueurs ont eu un choix à faire entre la France et une autre sélection grâce à leur double nationalité. Récemment, Michael Olise a opté pour les Bleus, mais Rayan Cherki va également devoir trancher pour son avenir en sélection.

Riolo balance les coulisses du malaise Mbappé - Deschamps ! https://t.co/hB2w1ndGYx pic.twitter.com/ANTprlfqv6 — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Cherki, l'Algérie est à l'affût

Jamais convoqué par Didier Deschamps, Rayan Cherki a toutefois connu toutes les sélections de jeunes en France des U16 aux Espoirs. Mais dans l'attente d'être appelé en A, le joueur de l'OL s'interroge et pourrait bien opter pour l'Algérie, le pays de sa mère. Selon les informations de L'EQUIPE, après avoir pris leur distance, les Fennecs seraient d'ailleurs revenus à la charge après deux ou trois ans sans donner de nouvelle.

L'Italie, l'autre option pour Cherki ?

Il faut dire que Rayan Cherki revient en forme au moment où la génération Riyad Mahrez s'apprête à laisser sa place. Ainsi la Fédération algérienne aurait passé quelques coups de fil afin de connaître la position du joueur de l'OL, qui a une troisième option pour son avenir international. En effet, l'Italie pourrait le naturaliser grâce aux origines de son père. La Squadra Azzurra est toutefois plus distante que l'Algérie, tout en restant à l'affût avec différentes prises de renseignements.