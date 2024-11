De Zerbi - Démission : Coup de théâtre à l'OM !

Amadou Diawara

Après la défaite sèche face à l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il était prêt à claquer la porte de l'OM s'il était le problème du club actuellement. Toutefois, le coach italien aurait fait cette déclaration pour prendre ses responsabilités, et non dans le but de démissionner.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, l'OM a dû se frotter à l'AJ Auxerre au stade Vélodrome. Passé totalement à côté de son match, le club emmené par Roberto De Zerbi s'est incliné 3-0 à domicile, et ce, après avoir été mené 3-0 à la mi-temps.

De Zerbi n'a pas envoyé de préavis de démission

Après la défaite de l'OM face à l'AJA, Roberto De Zerbi a fait une annonce fracassante en conférence de presse. « Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome. (…) Si je suis le problème, je suis prêt à partir, je rends mon contrat, je pars sans argent, je m’en fous. Je vis de foot, l’argent et ma carrière sont toujours passés après… », a déclaré le coach marseillais.

De Zerbi a voulu prendre ses responsabilités

D'après les indiscrétions de La Provence, Roberto De Zerbi ne compterait pas démissionner dans l'immédiat. A en croire le média français, le coach de l'OM aurait fait cette sortie pour prendre ses responsabilités, et non pas pour envoyer un préavis de départ. D'ailleurs, Roberto De Zerbi serait étonné que son message n'ait pas été compris.