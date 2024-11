«Tu te chi** dessus», Messi explose en plein match !

Amadou Diawara

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Argentine s'est déplacée au Paraguay, et ce, pour le compte de la onzième journée des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Alors que l'Albiceleste s'est inclinée, Lionel Messi s'est emporté à la mi-temps de la rencontre. En effet, le capitaine et numéro 10 argentin s'en est pris à l'arbitre : Anderson Daronco.

Leader de la zone Amérique du Sud, l'Argentine a affronté le Paraguay à l'extérieur lors de la onzième journée. Toutefois, à la surprise générale, les hommes de Lionel Scaloni se sont inclinés à l'Estadio Defensores del Chacodans dans la nuit de jeudi à vendredi (2-1).

«Je ne t’aime pas»

A la mi-temps de Paraguay-Argentine, Lionel Messi a vu rouge. Alors qu'Anderson Daronco n'a pas attribué un deuxième carton jaune à Omar Alderete après une faute qu'elle a subie, la Pulga s'est emportée. « Tu te chies dessus, je ne t’aime pas », aurait lâché Leo Messi à l'arbitre lorsqu'il a sifflé la mi-temps d'après plusieurs médias argentins.

«Nous avons tous vu ce qui s'est passé sur le terrain»

Présent en conférence de presse après la défaite de l'Argentine face au Paraguay (2-1), Lionel Scaloni a pris position sur ce fait de jeu, ayant également pesté contre l'arbitre durant la rencontre. « Je peux dire beaucoup de choses. Cela n'a pas de sens et cela ressemblerait à une excuse. Je préfère ne pas en parler pour que ce ne soit pas une excuse, et que les gens ne l'interprètent pas de cette façon. Ça y est, nous avons tous vu ce qui s'est passé sur le terrain. Mais cela n’a rien à voir avec le résultat. C'est tout, j'ai beaucoup appris de ces choses-là. On dirait qu'on trouve des excuses, qu'on veut justifier quelque chose et que les gens peuvent interpréter autre chose. Restons-en là », a confié le sélectionneur de l'Argentine. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Albiceleste a l'occasion de faire mieux contre le Pérou, et ce, la Bombonera.