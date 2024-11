Mercato : Un transfert est annoncé en direct, panique au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un magnifique Euro avec l'Espagne, Nico Williams a été au cœur d'une grosse bataille pour son transfert entre le FC Barcelone et le PSG. Finalement, l'ailier de l'Athletic Bilbao, qui possède une clause libératoire à 60M€, a décidé de rester au sein du club basque. Mais probablement pas pour très longtemps puisque la presse espagnole l'envoie déjà au Barça l'été prochain.

Lors du précédent mercato estival, Nico Williams a été l'un des joueurs les plus convoités du marché après son Euro très réussi. Sa clause libératoire, évaluée à 60M€, était également très attractive pour les clubs intéressés à l'image du PSG et du FC Barcelone qui s'étaient livrés une belle bataille sans vainqueur. Nico Williams a effectivement décidé de rester à l'Athletic Bilbao.

Mercato : Le PSG veut virer son maillon faible ! https://t.co/UmHuWa6CkK pic.twitter.com/nqKAcIGiq5 — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

Nico Williams, la grande priorité du Barça

Cependant, Nico Williams va rapidement redevenir l'un des dossiers brûlants. Selon le journaliste espagnol José Alvarez, il s'agit même de la grande priorité du Barça. « La priorité pour le prochain mercato estival est Nico Williams. La sensation est que le Barça va tout faire pour le transfert de Nico », assure-t-il sur le plateau du Chiringuito.

«Nico Williams sera un joueur du Barça»

D'ailleurs, José Alvarez va même encore plus loin en expliquant que selon lui, Nico Williams sera bien un joueur du Barça la saison prochaine : « On me dit qu’il écoute pour l’instant calmement les arguments du Barça. Mais bien qu’on ne soit qu’en novembre, je pense que Nico Williams sera un joueur du Barça en juin ». Coup dur pour le PSG.