Un phénomène argentin va offrir un transfert au PSG ?

Très chaud pour recruter Rayan Cherki lors du précédent mercato estival, le PSG pourrait bien revenir à la charge cet hiver. Et le club de la capitale aurait même un allier de taille dans ce dossier à savoir Thiago Almada. La pépite argentine arrivera en janvier à l'OL, ce qui devrait précipiter le départ de Rayan Cherki, pour lequel la concurrence sera encore renforcée.

Lors du précédent mercato estival, Rayan Cherki a été l'un des feuilletons compte tenu du fait que son transfert a grandement fait parler. Convoité par le PSG, qui avait un accord avec l'OL pour un transfert avoisinant les 15M€, mais le joueur a finalement préféré stopper les discussions, en espérant une offre du Borussia Dortmund. Qui n'est jamais arrivée. Toujours à Lyon, l'international espoirs pourrait toutefois être poussé au départ lors du mercato d'hiver.

Almada va précipiter le transfert de Cherki ?

Et pour cause, comme l'explique L'EQUIPE, l'OL attend un renfort de poids en janvier, à savoir Thiago Almada qui débarquera en provenance de Botafogo, un autre club de la galaxie Textor. Le crack argentin devrait arriver avec le statut de titulaire et le rôle de successeur de Rayan Cherki, les deux joueurs ayant un profil similaire. Par conséquent, l'arrivée de Thiago Almada pourrait clairement précipiter le départ de Rayan Cherki. Une situation qui serait suivie de près par le PSG où Luis Campos adore son profil.

Un transfert évalué à 25M€

Mais il faudra faire face à une lourde concurrence puisque L'EQUIPE précise que Liverpool a également pris des renseignements tandis que Rayan Cherki se verrait bien en Bundesliga afin de poursuivre sa progression. Quoi qu'il en soit, il faudra y mettre le prix puisque sa valeur est désormais estimée à 25M€. Une hausse du montant du transfert justifié par son rendement actuel mais également sa récente prolongation de contre. Cherki est effectivement lié à l'OL jusqu'en 2027.