«Il est crevé», Mbappé au fond du trou !

Alexis Brunet

Le Real Madrid a pris une claque. Mardi soir, les coéquipiers de Jude Bellingham se sont inclinés 3-0 contre Arsenal et sont donc dans une position délicate pour se qualifier en demi-finale. Une rencontre au cours de laquelle Kylian Mbappé n’a pas brillé et, selon Pierre Ménès, cela pourrait s’expliquer d’un point de vue physique.

Le Real Madrid verra-t-il les demi-finales de la Ligue des champions ? Pour le moment, la réponse semble être négative, vu la lourde défaite concédée par les hommes de Carlo Ancelotti mardi soir. Les Madrilènes se sont inclinés 3-0 contre Arsenal en quart de finale aller et il faudra donc un miracle le 16 avril prochain au Santiago-Bernabéu pour que la Casa Blanca puisse encore rêver d’un seizième titre dans la compétition.

« Mbappé est crevé physiquement »

Face à Arsenal, Kylian Mbappé n’a pas particulièrement brillé alors que ce genre de match est taillé pour lui. Selon Pierre Ménès, l’attaquant du Real Madrid n’a pas rendu une belle prestation car il ne serait pas au top physiquement, comme l’a affirmé le journaliste sur sa chaîne YouTube. « Mbappé est crevé physiquement, il ne fait pas d’effort, de sprint, pas d’appel. Mais bon, il y a Bellingham, qui est son approvisionneur de ballon dans cette équipe. Il ne fait pas assez d’efforts physiquement. Tu dois faire plus dans le premier pressing, plus avec le ballon. Il doit être plus tonique, plus présent. Franchement, à ce niveau-là, ça ne suffit pas. Et ce n’est pas la première fois que je le remarque cette saison. En termes de rendement physique, c’est très médiocre. »

Mbappé a rejoint le Real Madrid pour la Ligue des champions

Contrairement au Real Madrid et ses 16 Ligues des champions, Kylian Mbappé n’a lui jamais mis la main sur la plus belle compétition de clubs. Le Français a d’ailleurs rejoint la Casa Blanca en partie pour cela, remporter l’un des trophées majeurs qui lui manque. Reste à voir si cela sera encore possible cette saison après le match retour contre Arsenal.