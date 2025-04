PSG - Qatar : Un fiasco balancé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé sur le banc du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery avait été choisi par les hautes instances du club depuis le Qatar pour faire franchir un cap au projet QSI. Mais en direct au micro de RMC Sport mardi, Jérôme Rothen a chargé l’ancien coach espagnol du PSG et estime que son passage dans la capitale était un échec.

Unai Emery a retrouvé le Parc des Princes mercredi soir à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et Aston Villa. Près de sept ans après son départ de la capitale, le technicien espagnol s’est donc rappelé au souvenir des supporters du PSG ainsi que des observateurs du football français, qui n’en conservent pas tous un merveilleux souvenir.

Rothen dézingue Emery

En direct sur les ondes de RMC Sport mardi, dans son émission Rothen S’enflamme, Jérôme Rothen s’est montré très critique sur le bilan global d’Unai Emery au PSG : « Il reste persuadé qu'il n'avait pas toutes les clés à ce moment-là, il a rejeté la faute sur l'équipe dirigeante et les joueurs... Son échec à Paris, ce n'était jamais à cause de lui. Sauf que quand tu refais le bilan, ce n'est pas vraiment ça. Il arrive en 2016 après l'éviction de Blanc et sa folie tactique contre City. Les dirigeants décident de prendre Emery, un jeune entraîneur à l'époque, qui venait de gagner trois fois la Ligue Europa, un palmarès assez impressionnant. Mais c'était quand même une prise de risque de la part du PSG, qui amorçait un nouveau cycle. Départ d'Ibrahimovic, départ de David Luiz... et ils ne sont pas remplacés. Les Qataris entament un projet moins clinquant avec des jeunes et plus de liberté pour recruter. Et on s'aperçoit que le recrutement est là : Ben Arfa, Krychowiak, Meunier, Lo Celso, la pépite Jesé... Sur ces cinq joueurs, à part Meunier, il n'y a que des déceptions. Et en janvier, ils se prennent Draxler et Guedes », constate Rothen, qui estime donc que le coach d’Aston Villa n’a jamais réussi à imposer ses idées au PSG.

« C’est pire que tout »

« Cette année-là, dans ce nouveau cycle, ça n'a jamais pris. La preuve, c'est qu'ils ont réussi l'exploit de ne pas être champions de France ! Sans oublier la remontada en Ligue des champions, c'est pire que tout. Et en fin d'année, tout le monde s'attend à son départ après avoir montré ses limites à entraîner un club de la dimension du PSG, mais au lieu de ça on lui ramène des stars ; Neymar, Mbappé, Di Maria et Cavani qui sont encore là, Motta aussi... L'équipe a de la gueule, est plus forte mais lui est complètement effacé. Il a quand même gagné des titres en France, il faut respecter, mais quand je parle d'adaptation et qu'il n'était pas au niveau d'un tel club (…) Il n'était pas dans le rythme du truc, il était dépassé. Du début à la fin il a été dépassé, à l'image de sa chanson à la fin », poursuit l’ancien ailier gauche du PSG. Unai Emery appréciera…