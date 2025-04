PSG : Il lui a fait vivre un véritable cauchemar !

Axel Cornic

Après avoir remporté une large victoire lors du match aller, le Paris Saint-Germain s’est fait peur sur la pelouse d’Aston Villa ce mardi. Mais le club de la capitale a finalement pu compter sur un immense Gianluigi Donnarumma, qui a sorti une prestation de haut niveau pour permettre aux Parisiens de se qualifier pour les demi-finales de Ligue des Champions.

Ils ont eu très chaud ! Tout le monde pensait que le PSG allait pouvoir gérer tranquillement son quart de finale retour, après la large victoire de l’aller (3-1). Mais après des débuts plus que rassurants et deux buts marqués coup sur coup, la rencontre s’est emballée et Aston Villa a bien failli créer la surprise, en échouant finalement à un seul but des prolongations (3-2).

Donnarumma a été énorme

Les joueurs d'Unai Emery se sont montrés très dangereux, mais ils se sont cassé les dents sur une véritable muraille. Héros du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Liverpool il y a quelques semaines, Gianluigi Donnarumma a en effet sorti une prestation incroyable, en dégoutant les attaquants d’Aston Villa. Et logiquement, au lendemain de cette rencontre l’international italien du PSG est porté aux nues par la presse française et internationale, qui l’a pourtant tellement critiqué ces dernières années.

« Je ne crois pas qu’on aurait pu faire mieux que ça »

Au micro de Prime, Ezri Konsa a également reconnu la supériorité du gardien du PSG, qui est sans aucun doute le meilleur Parisien en Ligue des Champions cette saison. « On voulait entrer sur le terrain et montrer notre vraie valeur, mais il a réalisé d'excellents arrêts. Je ne crois pas qu’on aurait pu faire mieux que ça » a confié le défenseur d’Aston Villa. « Ce soir, nous avons montré que nous pouvons rivaliser au plus haut niveau et nous voulons répéter cela la saison prochaine ».