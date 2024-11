Équipe de France : Deschamps très agacé par l’attitude d’Israël

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'équipe de France a été tenue en échec par Israël jeudi soir au Stade de France (0-0) malgré sa nette domination. Didier Deschamps s'est exprimé après la rencontre au micro de TF1, et le sélectionneur national n'a vraisemblablement pas apprécié l'attitude des joueurs israéliens qui ont refusé le jeu et tout fait pour gagner du temps.

Classé à haut risque en raison du contexte politique actuel et du conflit au Moyen-Orient, ce match entre l'équipe de France et Israël ne restera pas dans les mémoires sur le plan sportif. Malgré une nette domination des Bleus et de nombreuses occasions sorties par le gardien israélien, cette affiche s'est terminée sur un triste 0-0 au Stade de France. Interrogé au micro de TF1 après la rencontre, Didier Deschamps a critiqué l'attitude de ses adversaires du soir.

« Un adversaire regroupé qui gagne du temps »

« On aurait pu faire plus. À partir du moment où on ne marque pas face à un adversaire regroupé qui gagne du temps. On a eu un début de match tranquille, pas assez énergique », regrette Deschamps, qui s'est effectivement agacé à plusieurs reprises auprès de l'arbitre durant le match du temps gagné par les joueurs d'Israël.

« Le gardien a fait ce qu’il fallait »

« On a eu les opportunités pour marquer, après le gardien adverse a fait ce qu’il fallait. Eux à travers leur jeu, bien regroupé, gain de temps, je les comprends aussi », poursuit le sélectionneur de l'équipe de France. Le message est passé...