Equipe de France - Deschamps : Zidane averti d’un grand danger !

Aujourd’hui, c’est donc Didier Deschamps qui est le sélectionneur de l’équipe de France, bénéficiant d’un contrat allant jusqu’à la Coupe du monde 2026. Mais voilà qu’ils sont nombreux à réclamer son départ et pour le remplacer, Zinedine Zidane est réclamé. Un sacré bourbier pourrait cependant attendre la légende français en succédant à Deschamps.

En poste depuis 2012 sur le banc de l’équipe de France, Didier Deschamps est de plus en plus critiqué. Son départ est régulièrement réclamé et pour le remplacer, de nombreux fans espèrent l’arrivée de Zinedine Zidane. Souleymane Diawara n’espère toutefois que cela se passera comme ça… pour le bien de Zizou.

« Dur de passer après »

Pour Ange GR, Souleymane Diawara s’est prononcé sur la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. L’ancien joueur de l’OM a alors averti Zinedine Zidane, lâchant : « Parce que celui qui va remplacer Deschamps, franchement, je vais lui souhaiter bon courage. Ça va être dur de passer après. Il ne faut pas oublier tout ce qu’il a fait. C’est pour ça que moi qui aime beaucoup Zidane, je ne veux pas qu’il prenne l’équipe de France tout de suite ».

« Les gens vont l’attendre au tournant »

« Le peuple attend Zizou ? Non, je ne veux pas qu’il prenne la France parce que s’il fait moins bien, tout le monde va lui tomber dessus. Et tu sais comment ils sont les journalistes français. Même s’il a un crédit presque infini, tu sais le football comment c’est. Si Deschamps part, il faut laisser quelqu’un d’autre. Pas Zidane tout de suite car passer après Deschamps ça va être chaud. Les gens vont l’attendre au tournant », a ensuite expliqué Diawara. Zinedine Zidane est prévenu.