Une star de l’équipe de France règle ses comptes !

Désormais, à chaque début de rassemblement de l’équipe de France, les caméras sont braquées sur l’arrivée des joueurs pour voir dans quelle tenue ils seront habillés. En effet, la montée des marches à Clairefontaine est devenue un véritable défilé de mode. Quelque peu à l’origine de cela, Jules Koundé a été critiqué à ce propos. Le joueur du FC Barcelone a tenu à répondre à ses détracteurs.

Au-delà d’être un joueur de football, Jules Koundé est également un grand fan de mode. Le défenseur du FC Barcelone le montre d’ailleurs à chacune de ses arrivées à Clairefontaine. Pour lui, c’est quasiment devenu un défilé de mode et ses coéquipiers en équipe de France ont ensuite été nombreux à l’imiter. Toutefois, tout cela n’a pas été du goût de nombreux observateurs et les critiques ont alors fusé contre les internationaux français et Koundé en premier lieu.

« C’est fait de manière irrespectueuse »

A l’occasion d’un échange avec d’autres stars de l’équipe de France lors de The Bridge Show, Jules Koundé est revenu sur cette polémique autour de la tenue des joueurs de la sélection de Didier Deschamps. Répondant alors aux critiques à ce propos, le défenseur du FC Barcelone et des Bleus n’a pas manqué de régler ses comptes, lâchant : « Je sais que les gens attendent avec impatience de voir comment je vais arriver, avec quel style, en étant excentrique ou pas... Si les mots des gens et journalistes nous touchent ? Ça ne nous touche plus, je pense qu’il y a des manières de faire et souvent dans les médias, c’est fait de manière irrespectueuse ».

« C’est juste pour moi un manque d’ouverture d’esprit »

« Je pense que chacun vient comme il le sent. C’est juste pour moi un manque d’ouverture d’esprit, et de temps en temps, c’est bien de répondre pour faire entendre ton point de vue », a ensuite conclu Jules Koundé sur ce sujet qui a tant fait parler à chaque rassemblement de l’équipe de France dernièrement.