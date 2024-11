F1 : Verstappen brise le rêve d’Alpine !

Pierrick Levallet

Alpine a obtenu un résultat surprenant dimanche dernier lors du Grand Prix du Brésil. L’écurie française a vu Esteban Ocon et Pierre Gasly terminer sur le podium, derrière Max Verstappen. Oliver Oakes s’estime très heureux d’avoir vu ses pilotes finir aussi haut au classement. Mais le patron d’Alpine avoue que Max Verstappen a brisé son rêve.

Le Grand Prix du Brésil a pris une tournure très inattendue pour Alpine. L’écurie française, en galère depuis le début de saison, a vu Esteban Ocon et Pierre Gasly terminer sur le podium derrière Max Verstappen. Oliver Oakes a toutefois avoué que le pilote de Red Bull avait brisé son rêve à Interlagos.

«Max est phénoménal»

« J’étais un peu déçu quand Max est passé devant, je ne vais pas mentir ! Les gens diront que vous avez besoin d’être confronté à la réalité, mais il est évident que vous faites ce travail parce que vous voulez gagner. On ne se présente pas parce qu’on ne veut pas gagner. Personne n’aime se retrouver à l’arrière de la grille. Ces derniers week-ends, nous avons progressé. Mais je pense que dans la course, il y a eu des moments où je me suis dit ’Ok, on peut le faire’, il faut aussi dire que Max est phénoménal. Dans ces conditions, il est d’un autre niveau. Personne ne peut lui enlever cela. C’était une course de champion » a expliqué le patron d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous devons rester humbles et prendre les courses les unes après les autres»

Oliver Oakes a ensuite montré son immense joie au moment d’aborder le double podium signé Esteban Ocon et Pierre Gasly. « De mon côté, je suis très fier de Pierre et d’Esteban. Ils n’ont pas fait la moindre erreur. Ils ont tous les deux absorbé beaucoup de pression et ils avaient un vrai rythme, a-t-il d’abord lancé avant de poursuivre. Il n’y a que Max qui nous a pris de vitesse, c’est donc une bonne journée. Ici, dans la course Sprint sur le sec avec Pierre, nous avions du rythme. En qualifications, nous étions très proches de l’arrière d’une Mercedes et à l’avant de la bataille du milieu de terrain, donc nous sommes confiants. C’est difficile et vous pouvez voir, d’un week-end à l’autre, les variations de performances et d’équipes. Je pense que nous devons rester humbles et prendre les courses les unes après les autres. Je suis confiant. Depuis que je suis arrivé, tout le monde est très motivé et cette équipe reçoit sa part de critiques, des gens qui mettent le couteau dans la plaie d’un podcast et tout ce genre de choses, mais ils poussent très fort. Vous pouvez le voir à Enstone et à Viry, et ici sur la piste, et ils le méritent. » Reste maintenant à voir si Alpine saura obtenir un résultat similaire à Las Vegas le 24 novembre prochain.