OM : L'humiliation surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'OM a retrouvé le chemin de la victoire en s'imposant largement au Vélodrome face à Montpellier (5-1). Toutefois, les Marseillais ont encore fini une rencontre en prenant un but, une petite déception surtout que le MHSC se dirige tout droit vers la Ligue 2 et n'avait plus réussi à trouver le chemin des filets depuis deux mois.

Après une première mi-temps un peu difficile, l'OM a réussi à prendre le large face à Montpellier, une équipe en galère depuis le début de la saison et toute proche de rejoindre la Ligue 2. Le club de la cité phocéenne a tout de même permis aux Montpelliérains de partir avec une note positive en fin de match puisque Lucas Mincarelli a réussi à tromper la défense olympienne pour marquer le premier but du MHSC en 8 matches.

Premier but pour Montpellier depuis 2 mois

En enchaînant une 11ème défaite consécutive, le MHSC n'a quasiment plus aucun espoir d'échapper à la relégation en Ligue 2. Les Héraultais peuvent se satisfaire d'avoir arrêté une série samedi face à l'OM, celle d'avoir réussi à marquer un but après 8 matches. En effet, la dernière fois que le club avait réussi à trouver le chemin des filets, c'était lors de sa défaite 4-1 lors du match face à l'OL le 16 février dernier. Une bien maigre satisfaction qui laisse un petit goût amer dans la bouche des Marseillais.

L'OM frustré par ce but

Invité à réagir en zone mixte après le match, Ulisses Garcia aurait préféré ne pas encaisser de but même si la victoire finale est évidemment plus importante. « Oui c’est très dommage parce qu'à chaque fois qu’on gagne 3 ou 4 à zéro on encaisse encore un but et puis c’est vraiment ce qu’on veut, jouer sans encaisser de but pour Geronimo qui fait une super saison, il mérite, et la défense de l’équipe mérite aussi de finir à 0 donc oui ce but nous embête. (…) On a toujours ce clair objectif, c’est de se qualifier pour la Ligue des champions, on veut terminer le plus haut possible c’est-à-dire 2e donc on est très content aujourd’hui de récupérer cette 2e place et j’espère qu’on va continuer sur ces 4 matches qu’il nous reste » réagit le Suisse d'après des propos rapportés par Football Club de Marseille.