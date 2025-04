Greenwood - Polémique : La réponse du vestiaire de l'OM !

La rédaction

Mason Greenwood, critiqué pour son manque d’implication à l’OM, a vu son comportement remis en cause par une rumeur ciblant Pierre-Emile Højbjerg. Ce dernier aurait demandé son éviction. Une polémique qui a enflammé les réseaux mais que le vestiaire olympien a rapidement désamorcée, en affichant un soutien clair à l’attaquant anglais.

Souvent critiqué pour son manque d’implication à l’OM, Mason Greenwood était au centre des polémiques ces dernières semaines. Il a notamment été révélé que Pierre-Emile Højbjerg aurait demandé à Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM, de ne plus faire jouer Mason Greenwood à cause de son comportement sur le terrain.

«On est là pour lui»

Une polémique désamorcée par Pierre-Emile Højbjerg ce dimanche dans Téléfoot. Le milieu de l’OM a tenu à soutenir Mason Greenwood :

«Mason, c'est vrai qu'il est un peu timide. C'est à nous de lui montrer les bonnes valeurs et la bonne direction, et il va nous suivre. Il est là pour nous, et surtout, nous on est là pour lui, et ça c'est important.»

«Il n’est pas venu me voir»

Le directeur sportif de l’OM avait déjà répondu à cette polémique dans une longue interview accordée à La Provence :

«Vous imaginez ? Il n’est pas venu me voir. Et en plus, vous pensez que j’ai besoin qu’un joueur me souffle ça ? Pierre-Emile Højbjerg est un des plus professionnels du vestiaire, un mec qui ne cherche qu’à fédérer.»