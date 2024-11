F1 - Ferrari : Leclerc dénonce une «erreur» fatale !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix du Brésil n’a pas eu la tournure escomptée pour Ferrari. Alors que Max Verstappen a renoué avec la victoire dimanche dernier, Carlos Sainz Jr a été contraint à l’abandon et Charles Leclerc a terminé à la 5e place derrière George Russell, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Le Monégasque n’a rien pu faire à cause des conditions météorologiques. Il en a d’ailleurs profité pour révéler l’erreur qui a sans doute coûté la course à Ferrari à Interlagos.

Un problème de réglages pour Leclerc au Brésil ?

« J’ai des sentiments mitigés à propos de notre course. D’un côté, c’est un peu décevant parce que nous avons eu du mal à garder la voiture sur la piste dans ces conditions, surtout vers la fin de la course, en raison de la façon dont nous avons décidé de régler notre voiture. D’autre part, nous avons terminé devant les deux McLaren, ce qui est une bonne surprise et nous aide dans notre lutte pour le championnat des constructeurs » a d’abord expliqué Charles Leclerc dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Très difficile de ne pas faire d’erreur en termes de stratégie»

« S’arrêter avant l’interruption ? C’était une erreur. Il faut dire aussi que sur une course comme celle-ci, il est très difficile de ne pas faire d’erreur en termes de stratégie, parce qu’il y a énormément de décisions que vous devez prendre. Et si vous regardez, je pense que seuls les trois premiers n’ont pas fait d’erreurs sur une course comme celle-ci » a ensuite avoué le pilote de Ferrari. La Scuderia va en tout cas avoir le temps de tirer les leçons du Grand Prix du Brésil, puisque la F1 ne fera son retour que le 24 novembre prochain à Las Vegas.