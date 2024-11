F1 : Fiasco historique pour Lewis Hamilton ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La magnifique victoire de Lewis Hamilton à Silverstone fait presque oublier que le Britannique traverse une saison très compliquée. Ce succès sur ses terres est même un trompe-l'œil puisque depuis dimanche et son calvaire à Interlagos, le septuple champion du monde a vu son coéquipier George Russell le dépasser au classement pilotes pour récupérer la sixième place. A priori rien d'affamant, sauf que si le classement n'évolue plus, ce serait le pire de la carrière d'Hamilton.

La saison de Lewis Hamilton semble plus aboutie que les précédentes, notamment grâce à ses deux victoires (Silverstone et Spa) qu'il attendait depuis deux ans, et pourtant il est bien parti pour réaliser la pire saison de sa carrière. Après sa dixième place au Brésil, le septuple champion du monde a chuté à la septième place du classement pilotes avec 190 points, juste derrière George Russell (192 points). Et cela pourrait bien être historique pour Lewis Hamilton.

F1 : Bagarre avec son coéquipier, Hamilton a adoré ! https://t.co/av2yMjeYSM pic.twitter.com/4NFLbbMnVB — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Hamilton vers le pire classement de sa carrière ?

En effet, lors de ses 17 premières saisons en Formule 1, Lewis Hamilton n'a jamais fait pire que sixième au classement pilotes avec 240 points au total. C'était en 2022 juste après la perte de son titre dans des conditions rocambolesques face à Max Verstappen, et il s'agissait surtout de la première année avec le nouveau règlement technique et Mercedes l'avait très mal abordé avec une monoplace mal née. Mais il s'agissait d'une exception dans la carrière du Britannique, titré sept fois en 17 saisons (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 et 2020), mais également trois fois vice-champion du monde (2007, 2016 et 2021). Autrement dit sur 17 participations, Hamilton a terminé 10 fois dans les deux premiers du championnat du monde. Quatrième en 2010, 2012 et 2013, puis cinquième en 2009 et 2011, le pilote Mercedes pourrait donc terminer septième du classement pilotes en 2024. C'est la position qu'il occupe actuellement à trois courses du terme de la saison.

«Je me concentre sur autre chose. Je ne me bats pas pour le championnat»

Et visiblement, Lewis Hamilton est bien conscient de sa situation actuelle. Après le GP du Brésil, le pilote Mercedes reconnaissait que la fin de saison serait très longue : « Je me concentre sur autre chose. Je ne me bats pas pour le championnat. La place à laquelle je termine le championnat n'a pas vraiment d'importance. Je me fiche de finir devant ou derrière [mon coéquipier] George [Russell]. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je veux juste éviter d'envoyer la voiture dans le mur et essayer de marquer des points si je peux pour l'équipe, si je peux finir, etc.. S'ils me donnent une voiture qui ne rebondit pas sur la piste lors des prochaines courses, alors avec un peu de chance, nous pourrons obtenir un meilleur résultat. Mais oui, j'ai hâte d'être à Noël ».