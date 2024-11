F1 - Hamilton : Transfert anticipé chez Ferrari ? Le démenti de Mercedes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a d’ores et déjà été officialisé, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari à compter de la saison 2025. Le Britannique connait donc actuellement ses derniers moments avec Mercedes, mais voilà que certains de ses propos en marge du Grand Prix du Brésil ont fait tiquer plus d’un à propos d’un départ anticipé de son écurie actuelle. Face à cette situation, Mercedes a dû réagir pour mettre les choses au point à propos de la situation de Lewis Hamilton.

Du côté du Brésil, Lewis Hamilton a vécu un week-end particulier. Le Britannique a notamment eu l’honneur de pouvoir piloter la monoplace de son idole, Ayrton Senna. Un moment d’émotion pour Hamilton, qui a vite laissé place à la déception lors du Grand Prix. En effet, au volant de sa Mercedes, le septuple champion du monde a galéré, finissant seulement à 10ème place.

La mise au point de Mercedes

Une fois la ligne d’arrivée franchie, Lewis Hamilton a pris sa radio pour adresser le message suivant à ses mécaniciens : « Ce fut un week-end désastreux, les gars. La pire voiture jamais vue. Merci d’avoir contribué à essayer et bravo pour le bon travail à tous les gars au stand. Si c’était la dernière fois que j’ai pu faire une performance, c’est dommage que ce ne soit pas génial mais je vous suis reconnaissant ». Et voilà que l’expression « Si c’était la dernière fois… » utilisée par l’Anglais a inquiété certains fans à propos d’un départ anticipé de chez Mercedes. Toutefois, pour NextGen Auto, un porte-parole de l’écurie de Lewis Hamilton a assuré que ce dernier serait bel et bien présent pour les 3 derniers Grands Prix de la saison.

« J’ai hâte d'être à Noël »

Il n’empêche que Lewis Hamilton a hâté d’en finir avec Mercedes pour rejoindre Ferrari. Après le Grand Prix du Brésil, il expliquait : « Je me concentre sur autre chose. Je ne me bats pas pour le championnat. La place à laquelle je termine le championnat n'a pas vraiment d'importance. Je me fiche de finir devant ou derrière [mon coéquipier] George [Russell]. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je veux juste éviter d'envoyer la voiture dans le mur et essayer de marquer des points si je peux pour l'équipe, si je peux finir, etc.. S'ils me donnent une voiture qui ne rebondit pas sur la piste lors des prochaines courses, alors avec un peu de chance, nous pourrons obtenir un meilleur résultat. Mais oui, j'ai hâte d'être à Noël ».