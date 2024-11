F1 : «Le plus grand honneur de ma carrière», Hamilton se lâche

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

10ème à l’arrivée du Grand Prix du Brésil ce dimanche, Lewis Hamilton ne semblait pas tellement emballé par cette course. En revanche, le septuple champion du monde a pu réaliser un rêve de gosse en pilotant la voiture de son idole Ayrton Senna le temps de quelques tours à Interlagos. Et clairement, le Britannique a savouré ce moment, et ne réalise pas encore tout à fait.

Ce dimanche, Max Verstappen a remporté une superbe victoire à l’occasion du Grand Prix du Brésil à São Paulo. Un circuit forcément particulier pour les pilotes, puisque ce dernier est l’occasion pour certains d’entre eux de rendre hommage à Ayrton Senna. Considéré comme l’un des plus grands de l’histoire, l’ancien pilote brésilien, décédé suite à un accident mortel lors du Grand Prix de Saint-Marin disputé à Imola en 1994, est régulièrement l’objet d’hommages en tout genre.

Le magnifique hommage d'Hamilton à Ayrton Senna

« Ayrton est tellement important au Brésil que nous nous sommes dit : construisons un casque, mais pas seulement, rendons-le différent et mettons l’accent sur un autre sujet, à savoir l’environnement et la gestion des déchets », a révélé le pilote Allemand Sebastian Vettel, qui expliquait auprès du site de la F1 pourquoi autant de pilotes rendaient hommage à Senna avec un casque spécial lors du Grand Prix du Brésil. Ce week-end, Lewis Hamilton est allé encore plus loin, en pilotant le temps de quelques tours, la McLaren MP4/5B d’Ayrton Senna datant de 1990.

« Je ne pouvais tout simplement pas croire que j’ai eu cette chance de faire ça »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto, Hamilton est revenu sur ces tours émouvants : « C’était très, très émouvant, naturellement. Je repensais à mon enfance en regardant Ayrton courir ici. En entendant ce bruit et… en le regardant conduire ici, gagner cette course, je ne pouvais tout simplement pas croire que j’ai eu cette chance de faire ça, et c’était vraiment le plus grand honneur de ma carrière ».