F1 : Verstappen évite un fiasco à la Hamilton ?

Pierrick Levallet

Max Verstappen a enfin renoué avec le succès ! Après une longue période de disette, le Néerlandais a remporté le Grand Prix du Brésil ce dimanche. Le pilote de Red Bull s’est ainsi assuré de précieux points dans la course au titre. Il semble désormais peu probable que sa quatrième couronne lui échappe au profit de Lando Norris.

Enfin une victoire pour Max Verstappen ! Le Néerlandais a remporté le Grand Prix du Brésil ce dimanche, devant Esteban Ocon et Pierre Gasly. Son dernier succès remontait au Grand Prix d’Espagne en juin dernier. Le pilote de Red Bull a ainsi mis un terme à sa longue période de disette et a également glané de précieux points dans la course au titre qui l’oppose à Lando Norris. Son quatrième sacre consécutif lui est désormais presque assuré.

Le quatrième titre de Verstappen lui tend les bras

En effet, Max Verstappen compte 62 points d’avance sur son rival de chez McLaren à trois courses de la fin. Alors qu’il reste un maximum de 75 points à récupérer pour chaque première place, il est très peu probable de voir Lando Norris lui passer devant au championnat. Il faudrait que le Britannique termine premier à Las Vegas, au Qatar et à Abu Dhabi et que Max Verstappen n’obtienne que des mauvais résultats d’ici la fin de saison. Les chances de voir le pilote de McLaren être sacré champion du monde sont donc infimes.

Verstappen va échapper au sort d'Hamilton en 2007

Max Verstappen, lui, semble s’être évité un véritable fiasco avec sa victoire au Brésil. Sa quatrième couronne lui tend les bras. S’il n’avait pas réussi à redresser la barre, le Néerlandais aurait subi le même sort que Lewis Hamilton en 2007. Impressionnant pour ses débuts en F1, le Britannique était un sérieux prétendant pour le titre au volant de sa McLaren et sa rivalité avec Fernando Alonso était très intéressante à suivre. Mais lors des ultimes courses de la saison, Lewis Hamilton a vu Kimi Räikkönen lui passer devant. Le Finlandais avait alors remporté son seul et unique titre de champion du monde. Max Verstappen devrait donc éviter ce scénario, sauf énorme coup de tonnerre en F1. À suivre...