F1 - Alpine : Ocon, Gasly… Un coup historique à 30M€ !

Dimanche au Brésil, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont tous les deux terminés sur le podium. Un exploit historique puisqu'il fallait remonter à 1997 pour voir deux Français en même temps sur un podium en F1. Et surtout, avec 31 points d'engranger d'un coup, Alpine fait un bond au classement qui pourrait permettre à l'écurie tricolore d'engranger 30M€ supplémentaires.

C'est une course qui restera dans les annales. Comme souvent, le GP du Brésil a réservé un grand spectacle bien aidé par la pluie qui aura largement impacté le classement. Max Verstappen s'est ainsi imposé, mettant fin à une disette de 10 courses sans victoire. Mais cela lui permet surtout de prendre un avantage quasiment décisif dans la course au titre face à Lando Norris. Et pour cause, le Britannique n'a terminé que sixième, loin derrière un podium sur lequel sont montés deux Français à savoir Esteban Ocon, deuxième, et Pierre Gasly, troisième. Un podium historique.

Deux Français sur un podium, une première depuis 1997 !

Et pour cause, pour trouver trace d'un podium avec deux Français, il faut remonter à 1997. C'était le GP d'Espagne remporté par Jacques Villeneuve devant Olivier Panis (Ligier) et Jean Alesi (Benetton). C'était il y a 27 ans. Mais Esteban Ocon et Pierre Gasly sont tous les deux au volant d'une monoplace française, à savoir Alpine, et c'est encore plus historique. En effet, voir deux pilotes tricolores sur un podium avec une voiture française, ce n'était plus arrivée depuis 30 ans ! En 1994, au Grand Prix d'Allemagne avec les deux Ligier d'Olivier Panis et d'Éric Bernard respectivement deuxième et troisième d'une course remportée par Gerhard Berger. En 2006, Renault avait signé un doublé avec la victoire de Fernando Alonso et la 2e place de Giancarlo Fisichella au Japon, mais aucun des deux pilotes n'était français. Ce GP du Brésil était donc bien historique pour le clan tricolore.

«De la neuvième à la sixième place, c’est 29,2 millions d'euros»

Et d'un point de vue comptable aussi, cela va faire du bien à Alpine. Grâce à ce double podium, l'écurie française a inscrit 31 points en une course alors que depuis le début de la saison, Pierre Gasly et Esteban Ocon avaient scoré 34 points. Cela permet à Alpine de faire un bond au classement passant directement de la neuvième à la sixième place. L'écurie française va désormais devoir se battre avec Haas et Racing Bulls pour conserver une sixième place qui rapporte déjà 30M€ de plus comme l'a souligné Flavio Briatore. « De la neuvième à la sixième place, ce n’est pas 30 millions d’euros, c’est 29,2 millions. C’est la première chose que j’ai demandée. Maintenant il faut conserver cette 6e place et ça ne sera pas facile, soyons honnête. En tout cas, nous avons vu un Grand Prix incroyable », a confié le dirigeant d'Alpine au micro de Sky Italia. Le dimanche parfait pour Alpine.