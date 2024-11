F1 : «Je donne 1 million de dollars», Lewis Hamilton lance un défi fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté en cette fin de saison, Lewis Hamilton s'est notamment plaint du comportement de sa Mercedes lors du GP du Brésil. Le septuple champion du monde regrette que son équipe ne trouve pas la solution pour résoudre ce problème et se dit même prêt à offrir 1 million de dollars à celui qui sera en mesure de l'aider.

Loin d'être en mesure de jouer le titre, Lewis Hamilton traverse une nouvelle saison galère lors de laquelle la seule éclaircie est venue de sa victoire à Silverstone. Pour le reste, le septuple champion du monde ne s'est jamais montré à son aise dans sa Mercedes, et le summum a eu lieu dimanche au Brésil. Pendant la course, Lewis Hamilton s'est plusieurs fois plaint du comportement de sa monoplace, et notamment du phénomène de rebond qui semblait pourtant ne plus poser de problème ces derniers mois. Et à trois courses de la fin de la saison, le Britannique paraît désabusé.

Hamilton prêt à offrir 1 million de dollars pour améliorer sa manoplace

En conférence de presse, un journaliste demande à Lewis Hamilton quel est le problème avec sa monoplace. Incapable de trouver une solution, le Britannique lance un défi étonnant. « C’est à vous de me le dire. C’est la question à un million de dollars. Si vous pouvez trouver la réponse, je vous donne un million de dollars », confie-t-il dans des propos rapportés par F1Only, avant d'en dire plus sur le comportement de sa Mercedes : « [Dimanche] a été terrible. [Samedi] était mauvais. Les qualifications étaient mauvaises. La course Sprint a été mauvaise. La voiture a été mauvaise tout le week-end. Évidemment, c’est dévastateur d’avoir ces mauvaises courses dans la deuxième moitié de la saison Mais tout ce que je peux dire, c’est que nous essayons. Mais ce n’est vraiment pas acceptable. Ce n’est vraiment pas suffisant. Et nous devons prendre nos responsabilités. Je dois prendre mes responsabilités. Mais je pilote, je fais de mon mieux avec ce que j’ai ».

«S’ils me donnent une voiture qui ne rebondit pas sur la piste lors des prochaines courses...»

Résigné face à cette situation, Lewis Hamilton ne cache plus qu'il a désormais hâte de terminer cette saison et de se tourner vers son nouveau défi chez Ferrari : « La voiture a été la pire ce week-end, et je ne sais pas pourquoi. Nous allons devoir trouver ce que c’est. Mais les mécaniciens ont fait un excellent travail en arrivant ici ce [dimanche], en effectuant des entraînements d’arrêt au stand à 4 heures du matin et en effectuant tout le travail qu’ils ont fait sur la voiture tout au long du week-end. Je ne me bats pas pour le championnat. Peu importe, en fait, où nous terminons le championnat. Je me fiche de finir devant ou derrière George. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je veux juste garder la voiture hors du mur et essayer de marquer des points si je le peux pour l’équipe. S’ils me donnent une voiture qui ne rebondit pas sur la piste lors des prochaines courses, alors j’espère que nous pourrons obtenir un meilleur résultat. Mais oui, j’ai hâte d’être à Noël ».