OM : De Zerbi lance un avertissement à son vestiaire

Malgré l’absence de Derek Cornelius, blessé, pour le déplacement à Lens samedi, Roberto De Zerbi a tout de même décidé de se passer de Lilian Brasier, non retenu dans le groupe de l’OM. Un choix fort de la part du technicien italien, qui a annoncé à son groupe pendant la trêve qu’ils devront plus que jamais gagner leur place à l’entraînement.

En déplacement sur la pelouse du RC Lens samedi, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, l’OM devra faire sans Amine Harit, Pol Lirola et Derek Cornelius, tous les trois blessés. Lilian Brassier, lui aussi, ne sera pas du voyage, mais pas pour cause de blessure, mais par choix de Roberto De Zerbi.

Brassier écarté par De Zerbi face au RC Lens

En effet, comme indiqué par RMC Sport, l’entraîneur de l’OM a décidé de se passer de Lilian Brassier pour le match de son équipe face au RC Lens. À sa place, Roberto De Zerbi a convoqué le jeune Rony Mimb Baheng, âgé de 19 ans et qui n’a pas encore fait ses débuts en Ligue 1.

De Zerbi ne fera plus de cadeau

Marqué par les défaites face au PSG (0-3) et Auxerre (1-3), le technicien italien a décidé de ne plus faire de cadeau à ses joueurs. Selon RMC Sport, afin de remobiliser son vestiaire, Roberto De Zerbi leur a fait savoir pendant la trêve qu’il fera plus que jamais attention à leurs performances à l’entraînement et que ses choix seront faits en fonction de ce qu’il voit la semaine.