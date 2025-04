Mbappé sauvé après le fiasco ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi, Kylian Mbappé a assisté à la relégation du SM Caen, club dont l’attaquant du Real Madrid est propriétaire depuis plusieurs mois. Alors que le club caennais évoluera en national l’an prochain, le Malherbe Normandy Cup, principal groupe de supporters, a évoqué son mécontentement envers les dirigeants par le biais d’un communiqué, épargnant au passage le clan Mbappé.

Une semaine catastrophique pour Kylian Mbappé. Éliminé au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions par Arsenal ce mercredi soir, l’attaquant français ne remportera certainement pas le Ballon d’Or pour sa première saison avec le Real Madrid. Mais ce n’est pas tout. En septembre 2024, par le biais de son fonds d’investissement Coalition Capital, Kylian Mbappé rachetait le SM Caen.

Le SM Caen de Kylian Mbappé en national

Club historique du football français, le club normand appartient donc désormais à 80 % à Kylian Mbappé. Mais ce vendredi, à l’issue d’une grosse défaite concédée à domicile face à Martigues (0-3), Caen a été relégué en national. Forcément, une grosse vague de mécontentement a été observée chez les supporters. Dans un long communiqué, le Malherbe Normandy Cup s’en prend notamment aux dirigeants en place, sans évoquer pour autant Kylian Mbappé.

Les supporters énervés, pas forcément contre Mbappé

« Voilà, c'est fini. Les amoureux de Malherbe sont tristes et en colère.Colère contre ceux qui ont eu la chance de porter le maillot rouge et bleu et s'en sont montrés indignes, incapables d'esquisser la moindre volonté de révolte lors des nombreux 'matchs de la dernière chance' (...) S'il est impossible pour l'entraîneur de trouver 11 titulaires respectables, nous l'appelons à puiser dans nos talentueuses équipes de jeunes : l'avenir, c'est maintenant. Que penser de Reda Hammache, qui nous expliquait il y a sept semaines ne pas se préparer au scénario du National? Comment concevoir qu'un club professionnel puisse fonctionner correctement quand un poste d'une telle importance est occupé par quelqu'un qui vit à Paris et n'est pas présent au quotidien », peut-on lire au sein de ce dernier notamment.