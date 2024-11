Mercato : Le Real Madrid a choisi son entraîneur

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Real Madrid a enchaîné une deuxième défaite consécutive à domicile mardi lors de la réception de l’AC Milan (1-3), l’avenir de Carlo Ancelotti serait déjà incertain. Le technicien italien aurait justement rencontré ses dirigeants ce mercredi, Florentino Pérez en tête, qui l’auraient rassuré et lui auraient apporté leur soutien.

10 jours après la gifle reçue face au FC Barcelone (0-4), une réaction du Real Madrid était attendue mardi, à l’occasion de la réception de l’AC Milan, pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des champions, mais elle n’a pas eu lieu. Les Merengue se sont de nouveau inclinés (1-3) et Kylian Mbappé est désigné comme le principal responsable, tout comme Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid conforte Ancelotti

Le technicien italien ne semble pas trouver la bonne formule depuis l’arrivée du capitaine de l’équipe de France et bien qu'il ait prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 l’année dernière, son avenir est déjà remis en question. Selon Relevo, Carlo Ancelotti serait clairement menacé, mais d’après les informations de Marca, il aurait encore la confiance de sa direction. Comme après la défaite face au FC Barcelone, il a rencontré les dirigeants du Real Madrid ce mercredi à Valdebebas, notamment Florentino Pérez, qui l’auraient rassuré, persuadés que si un homme est capable de redresser la situation, c’est bien Carlo Ancelotti.

« L'équipe va s'améliorer et sera compétitive dans toutes les compétitions »

« La réalité, c'est que sur le terrain il nous manque quelque chose, on est incapable de donner notre meilleure version, donc on doit régler cela. Il y a de l'inquiétude, c'est normal, la nuit va être très longue, car nous devons tous réfléchir à la façon d'améliorer les choses et retrouver la solidité que nous avons eue pendant tant de temps. Nous concédons trop de buts pour une équipe comme la nôtre, qui a construit sa force sur la solidité défensive », a déclaré Carlo Ancelotti en conférence de presse, conscient des lacunes de son équipe, notamment sur le plan défensif, mais qui espère que le Real Madrid reprendra sa marche en avant dès samedi face à Osasuna : « Nous avons confiance, l'équipe va s'améliorer et sera compétitive dans toutes les compétitions, comme nous l'avons toujours fait. Chaque année il y a des moments difficiles, ce qui n'est pas normal, c'est que cette équipe a chuté très rapidement ces derniers matchs. Maintenant, le bon côté des choses dans le football c'est que nous pouvons réagir très rapidement aussi. Nous avons un autre match à domicile très bientôt pour essayer de retrouver notre équipe de l'an dernier. »