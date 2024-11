Mercato : Coup de tonnerre au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été présenté en grande pompe le 16 juillet dernier au Santiago Bernabeu devant plus de 80 000 socios merengue. Mais la fête n’a pas vraiment perduré. Certes, Kylian Mbappé a marqué dès sa première sous le maillot de la Casa Blanca en Supercoupe d’Europe le 14 août. Néanmoins, son adaptation tarde et les performances du Real Madrid pourraient bien valoir à Carlo Ancelotti son poste d’entraîneur...

En l’espace de 15 matchs, Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à 8 reprises avec le Real Madrid. Des statistiques honorables pour ses débuts chez le champion d’Europe. Ses difficultés à s’adapter à sa position d’avant-centre et à trouver sa place dans l’animation offensive madrilène ne sont un secret pour personne, ni même pour son entraîneur Carlo Ancelotti qui tente différents systèmes afin de le mettre dans les meilleurs conditions, que ce soit en 4-3-3 ou en 4-4-2, sans succès probant.

Les jours de Carlo Ancelotti seraient comptés

Relevo souligne notamment que les résultats plus que mitigés du Real Madrid ces derniers temps, avec notamment une nouvelle défaite en Ligue des champions contre l’AC Milan mardi soir (3-1) après la claque reçue pendant le Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre (4-0), pourraient inciter dans les prochaines semaines les dirigeants du Real Madrid à licencier Carlo Ancelotti qui a pourtant été prolongé en décembre dernier jusqu’en juin 2026.

Pourtant, les hauts décideurs de l’équipe madrilène n’auraient jamais songé à remercier le coach italien en cours de saison d’après le média ibérique, mais la situation devient alarmante à leurs yeux.

Bellingham, Endrick, Güler… Le Real Madrid ne comprend pas la gestion d’Ancelotti

Et Kylian Mbappé ne serait indirectement pas étranger à la situation délicate dans laquelle se trouve Carlo Ancelotti. L’équilibre bien acté dans l’équipe du Real Madrid la saison dernière n’est plus que de l’histoire ancienne. L’intégration du meilleur buteur de l’histoire du PSG dans le onze de départ du Real Madrid, en plus du départ à la retraite de Toni Kroos, a forcé Ancelotti à revoir ses plans. Rodrygo Goes est donc moins utilisé que la saison dernière lorsque Jude Bellingham, de par les errements défensifs de Vinicius Jr et de Mbappé, doit pallier les brèches dans ce secteur.

La situation de Bellingham inquiéterait le conseil d’administration du Real Madrid à en croire Relevo. Outre l’international anglais, le manque d’opportunités pour la recrue estivale Endrick, mais aussi pour le talent du football turc Arda Güler serait un véritable point noir dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid. Beaucoup de salariés du club ne comprendraient pas cette gestion de Carlo Ancelotti. Décidément, Don Carlo traverse une période compliquée dans la capitale espagnole.